Форвард «Локомотива» Сарвели: Прожил бы месяц на 50 тысяч рублей

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели ответил на вопрос, смог ли бы он прожить месяц на 50 тысяч рублей.

«Да. Это ведь легко. Это лёгкий вопрос, я не знаю. Я бы прожил на эту сумму», - цитирует Сарвели «РБ Спорт».

По словам Сарвели, он тратит деньги в основном на еду. Что касается одежды, то свой гардероб игрок московской команды обновляет не так часто.

В семи матчах за «Локомотив» Владислав Сарвели забил один гол, расписавшись в воротах «Рубина» в матче Кубка России.

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт 30 сентября – против «Пари НН» на своём поле.