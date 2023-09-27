Зиньковский признался, что в «Спартаке» есть недовольные игроки, которые не попадают в состав

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос, понимает ли он логику главного тренера команды Гильермо Абаскаля при выборе состава и проведении замен.

«Я понимаю логику. Мы работаем на одно дело. Все, кто выходит, работают на результат. Конечно, бывают недовольные, нас много. Кто-то не попадает в заявку, но надо доказывать», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

В текущей кампании 27-летний футболист провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Следующую игру в рамках РПЛ «Спартак» проведет 1 октября с «Крыльями Советов». Начало — в 16:30 по мск.