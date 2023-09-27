​Матч легенд «Локомотива» и ЦСКА – известна дата и время

В ноябре Российский футбольный союз проведёт матч легенд «Локомотива» и ЦСКА. Это будет своеобразная реконструкция «золотого матча», который команды проводили в сезоне 2002 года.

По информации «Спорт-Экспресса», матч легенд «Локомотива» и ЦСКА пройдёт на «РЖД Арене» в воскресенье, 19 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Напомним, что в чемпионате России сезона 2002 года ЦСКА и «Локомотив» набрали одинаковое количество очков. В «золотом матче» победили «железнодорожники» благодаря голу Дмитрия Лоськова – 1:0. Это было первое в истории чемпионство «Локомотива».