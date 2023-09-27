Зиньковский: Состав узнаём за полтора часа до матча

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, когда тренерский штаб объявляет стартовый состав на ближайший матч.

«За полтора часа до матча узнаем состав. Так заведено. По тренировкам примерно можно понять, но состав узнаем за полтора часа до игры», - приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых в основном выходил на замену, и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

«Спартак» после девяти туров занимает четвертое место в турнирной таблице.