Бонгонда: «Спартак» нуждается в Промесе

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда поделился комментарием о своём одноклубнике Квинси Промесе.

«У меня хорошие отношения со всеми в команде. Промес — мой лучший друг. Он один из лидеров в «Спартаке». Мы нуждаемся в нем», — приводит слова Бонгонда издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет шесть результативных передач.

После девяти туров «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, имея в своей копилке 16 зачетных баллов.

Следующим соперником «красно-белых» в РПЛ станут «Крылья Советов».