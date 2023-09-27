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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бонгонда: «Спартак» нуждается в Промесе

27 Сентября 2023 • 16:39 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда поделился комментарием о своём одноклубнике Квинси Промесе.

«У меня хорошие отношения со всеми в команде. Промес — мой лучший друг. Он один из лидеров в «Спартаке». Мы нуждаемся в нем», — приводит слова Бонгонда издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет шесть результативных передач.

После девяти туров «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, имея в своей копилке 16 зачетных баллов.

Следующим соперником «красно-белых» в РПЛ станут «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда Квинси Промес
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