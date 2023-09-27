Зиньковский: Всегда переживаю за «Крылья Советов»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что продолжает переживать за «Крылья Советов», за которые ранее выступал.

Игрок отметил, что старается смотреть все матчи самарского клуба, потому что у него там знакомы тренерский штаб и ряд игроков.

«Да и вообще слежу за командами, где есть знакомые ребята. Но за самарцами, конечно, больше, чем за остальными клубами», - приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».

Напомним, что 27-летний футболист выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2022 год.

В воскресенье, 1 октября, «Крылья Советов» и «Спартак» проведут очный матч в рамках девятого тура РПЛ.