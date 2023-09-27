​Швеция бойкотирует матчи против юношеских команд России

УЕФА допустил юношеские сборные России к официальным турнирам в нейтральном статусе – без флага, гимна и матчей на своих полях. После этого некоторые страны начали объявлять о намерении бойкотировать матчи с россиянами или даже турниры с россиянами. К числу таких стран присоединилась Швеция.

«Мы не намерены играть в турнирах с российскими командами. Мы продолжаем заявлять, что не намерены играть против команд из России», - сказал Фредрик Райнфельдт, который возглавляет Шведский футбольный союз.

Ранее подобный бойкот объявили Англия, Украина, Польша и Латвия.