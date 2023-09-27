Полузащитник «Крыльев Советов» Салтыков: Такой прямо радости, что в сборную поеду, наверное, не было

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о первом вызове в национальную сборную России.

Игрок отметил, что у него не был особенной радости, так как ранее он выступал за юношескую и молодежную сборные.

«И сейчас это же не основная была: нас поделили на две команды. Но все равно это гордость, что моя работа не осталась незамеченной.

Мы там были все вместе. С нами находились знаменитые российские футболисты. Всех видел, мы кушали вместе. Тренерский штаб с нами работал постоянно», - заявил Салтыков в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что 19-летний футболист отыграл тайм в матче против Олимпийской сборной Египта.