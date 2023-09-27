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Глушенков — о победном голе «Зениту»: Надо было подсекать, а куда полетит мяч — дело случая

27 Сентября 2023 • 16:10 Комментировать
Зенит
1:2
Локомотив Москва
окончен

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков высказался о победном голе в ворота санкт-петербургского «Зенита» в матче девятого тура чемпионата России.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников». Победный гол был забит Тикнизяном на 90+1 минуте.

«Мне там ничего не оставалось делать, кроме как подсекать. А куда мяч полетит — это уже, как говорится, дело случая. Полуудар, полупередача была такая, Тикнизяна я тоже видел», — приводит слова Глушенкова пресс-служба «Локомотива».

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 9 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил два мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

30 сентября команда Михаила Галактионова встретится с «Пари НН» в десятом туре РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Максим Глушенков Наир Тикнизян
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