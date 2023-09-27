Радимов – о «Сочи»: Стремительно двинулись к последнему месту

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал игру «Сочи» в матче девятого тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов».

Специалист отметил, что сочинский клуб стремительно двинулся вниз, и даже после смены главного тренера ничего не поменялось.

«Без трансферов, которые бы радикально усилили команду, шансов на исправление мало. Те, кто брал серебро в позапрошлом сезоне либо команду покинули, либо банально состарились. Без забивного нападающего ловить тоже нечего - Мелкадзе и Игнатьев с этой ролью не справляются», - написал Радимов в своем телеграм-канале.

«Сочи» после девяти проведенных туров располагается на 15-й строчке в турнирной таблице.