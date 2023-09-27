Лепёхин: «Не думаю, что «Зенит» потеряет очки во втором туре подряд»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» встретятся в гостях с «Оренбургом».

Напомним, в девятом туре «Зенит» уступил «Локомотиву» со счётом 1:2. По мнению Лепёхина, петербургская команда не допустит осечки во втором матче подряд.

«Всё зависит от настроя футболистов «Зенита». Оренбург» будет очень мотивирован, в этом я уверен. Но всё же считаю, что победа будет за «Зенитом», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Матч «Оренбург» — «Зенит» состоится 30 сентября. Начало этой встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.

Отметим, что на данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, опережая 13-й «Оренбург» на девять очков.