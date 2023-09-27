Флорентин и Оганесян сыграют против «Зенита»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о состоянии Габриэля Флорентина и Степана Оганесяна, которые восстановились после повреждений.

«Оганесян и Флорентин тренируются в общей группе, готовятся к игре против «Зенита», оба смогут принять участие в матче», - заявил Андреев в разговоре с «РБ Спорт».

Уральский клуб после девяти туров РПЛ в зоне стыковых игр, находясь на 13-й позиции.

Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» пройдет в субботу, 30 сентября. Начало – в 12:00 по московскому времени.

Напомним, что Оганесян пропустил четыре последних матча, а Флорентин – пять.