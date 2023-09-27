Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на допуск юношеской сборной России к международным матчам.
Напомним, что о решении допустить юношеские сборные России к официальным турнирам под своей эгидой УЕФА объявил во вторник.
- Неужели лёд постепенно трогается?
- Ещё непонятно, поедут наши играть без флага или нет. Если есть возможность, то, конечно, надо ехать. Главное, чтобы отношение к нам было как ко всем. Всё будет зависеть от обстановки.
- Украинцы и англичане уже сказали, что будут бойкотировать матчи с российскими юниорами.
- Если мы поедем, но с нами все откажутся играть, то мы по правилам займём первое место (смеётся).
- А есть смысл ехать без фланга и без гимна?
- Мне такой расклад очень не нравится.
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