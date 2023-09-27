Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на допуск юниорской сборной России к международным матчам.

- Неужели лёд постепенно трогается?

Да, это хорошо для нас. УЕФА наконец-то стал правильно думать.

- Англичане и украинцы не поддерживают такое решение УЕФА. Федерации уже заявили, что будут бойкотировать матчи с россиянами.

- Тогда им засчитают поражение (смеётся). Думаю, за неявку наказание будет строгое. Это хороший знак. Думаю, через некоторое время остальных россиян тоже допустят.

- РФС надо соглашаться?

- Думаю, да.