Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на допуск юниорской сборной России к международным матчам.
- Неужели лёд постепенно трогается?
Да, это хорошо для нас. УЕФА наконец-то стал правильно думать.
- Англичане и украинцы не поддерживают такое решение УЕФА. Федерации уже заявили, что будут бойкотировать матчи с россиянами.
- Тогда им засчитают поражение (смеётся). Думаю, за неявку наказание будет строгое. Это хороший знак. Думаю, через некоторое время остальных россиян тоже допустят.
- РФС надо соглашаться?
- Думаю, да.
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