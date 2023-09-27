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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Губерниев отреагировал на решение Англии и Украины бойкотировать турниры с юношами России

27 Сентября 2023 • 15:49 Комментировать

УЕФА допустил юношеские сборные России к официальным турнирам в нейтральном статусе. В скором времени Англия и Украина объявили о намерении бойкотировать такие турниры. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Дмитрий Губерниев.

«Как по мне, это решение, мягко говоря, странное. Но мы оставим это на их совести. Самое главное, что большая часть участников готова играть. Мы должны ориентироваться на тех, кто готов нас принимать. Там и так будет достаточно проблем», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Губерниев отметил, что подрастающим футболистам очень нужны матчи против серьёзных соперников. Комментатор также указал на то, что в России взрослые часто берут на себя слишком много, принимая решения о детях.

«С моей точки зрения, надо ехать, выступать и прорубать это спортивное окно в Европу!» - высказался Губерниев.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Юношеская Сборная России Украина Дмитрий Губерниев Англия
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​Губерниев отреагировал на решение Англии и Украины бойкотировать турниры с юношами России
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