​Латвия тоже будет бойкотировать матчи с Россией на юношеском уровне

Список стран, которые будут бойкотировать матчи с юношескими сборными России, постепенно расширяется. Теперь о таком бойкоте объявила Федерация футбола Латвии. Латвийцы не намерены играть против россиян на любом уровне, пока ситуация на Украине не будет урегулирована.

Ранее о бойкоте объявляли Украина, Англия и Польша.

Стоит напомнить, что УЕФА во вторник объявил о решении допустить юношеские сборные России к официальным турнирам. При этом команды смогут выступать лишь в нейтральном статусе – без флага, без гимна и без матчей в своей стране.

Ранее Российский футбольный союз сообщил о намерении обсудить с УЕФА конкретные детали и условия участия юношеских команд.