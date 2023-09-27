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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Латвия тоже будет бойкотировать матчи с Россией на юношеском уровне

27 Сентября 2023 • 15:42 Комментировать (1)

Список стран, которые будут бойкотировать матчи с юношескими сборными России, постепенно расширяется. Теперь о таком бойкоте объявила Федерация футбола Латвии. Латвийцы не намерены играть против россиян на любом уровне, пока ситуация на Украине не будет урегулирована. 

Ранее о бойкоте объявляли Украина, Англия и Польша.

Стоит напомнить, что УЕФА во вторник объявил о решении допустить юношеские сборные России к официальным турнирам. При этом команды смогут выступать лишь в нейтральном статусе – без флага, без гимна и без матчей в своей стране.

Ранее Российский футбольный союз сообщил о намерении обсудить с УЕФА конкретные детали и условия участия юношеских команд.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Юношеская Сборная России латвия
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DAG_ARSA
27 Сентября 2023 в 16:20
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