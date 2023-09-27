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Игнатьев: «Джикия является капитаном потому, что имеет основания говорить то, что думает»

27 Сентября 2023 • 15:34 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, почему Георгий Джикия является капитаном московского «Спартака». Напомним, лидер раздевалке «красно-белых» в последнее время редко выходит в стартовом составе, проигрывая конкуренцию Срджану Бабичу.

«Джикия является капитаном потому, что и в жизни, и на поле, и на тренировках, и, скажу так в шутку, в туалете – имеет основания говорить то, что думает», – цитирует Игнатьева Bobsoccer.

В последних двух турах Российской премьер-лиги Джикия остался в запасе своей команды. Георгий выступает за московский «Спартак» с января 2017 года, когда перебрался из пермского «Амкара».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Борис Игнатьев Георгий Джикия
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