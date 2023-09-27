Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на допуск юношеской сборной России к международным матчам.

- Неужели лёд постепенно трогается?

- Пора уже. Мы всегда были лидерами по победам в юношеских международных турнирах сборных. Наравне с Испанией и Португалией.

- Вы думаете, надо соглашаться?

- Результатов на международной арене нет, так что надо соглашаться.

- Англичане уже заявили, что не будут играть с российской сборной.

А чего с ними говорить? Больные люди. Я бы на месте УЕФА послал их куда подальше.

Отметим, что юношеская сборная России сможет играть в официальных турнирах с условиями – без флага, без гимна и без матчей в своей стране.