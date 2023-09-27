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Агент Селюк считает, что победить «Зенит» «Локомотиву» позволил подход Галактионова, а не Дзюба

27 Сентября 2023 • 15:05 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Пари НН
30.09 14:15

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотиве», а также поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Пари НН».

По мнению эксперта, ключевую роль в победе «Локомотива» над «Зенитом» (2:1) в девятом туре сыграл правильный подход главного тренера «красно-зелёных» Михаила Галактионова, а не действия Дзюбы.

«Да, он (Дзюба) играет роль в коллективе, это видно невооружённым глазом. Но не так, чтобы «Локомотив» полностью зависел от Дзюбы. Я бы сказал, что молодец Галактионов, он правильно настроил игроков. Команда вышла биться, и они получили нужный результат», — цитирует Селюка Metaratings.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 30 сентября против «Пари НН». Как считает Селюк, «железнодорожники» без проблем сумеют одержать в этой игре победу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Селюк Артём Дзюба Михаил Галактионов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
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Комментарии (1)
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Cruyff
27 Сентября 2023 в 15:32
Лосюк причём тут какой то Зюба или Галктиновый причина в том что Локо выиграл проста как белый лист в никчёмности тренеришки Зенита
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