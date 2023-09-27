Агент Селюк считает, что победить «Зенит» «Локомотиву» позволил подход Галактионова, а не Дзюба

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотиве», а также поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Пари НН».

По мнению эксперта, ключевую роль в победе «Локомотива» над «Зенитом» (2:1) в девятом туре сыграл правильный подход главного тренера «красно-зелёных» Михаила Галактионова, а не действия Дзюбы.

«Да, он (Дзюба) играет роль в коллективе, это видно невооружённым глазом. Но не так, чтобы «Локомотив» полностью зависел от Дзюбы. Я бы сказал, что молодец Галактионов, он правильно настроил игроков. Команда вышла биться, и они получили нужный результат», — цитирует Селюка Metaratings.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 30 сентября против «Пари НН». Как считает Селюк, «железнодорожники» без проблем сумеют одержать в этой игре победу.