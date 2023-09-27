​На стадионе «Сочи» снова можно играть – РПЛ

На стадионе «Фишт», где своих соперников принимает «Сочи», снова можно играть в футбол. Комиссия Российской премьер-лиги оценила качество газона и допустила стадион к проведению матчей.

Напомним, что из-за проблем с газоном «Сочи» ранее пришлось поменяться со «Спартаком» кругами. На стадионе были проведены работы, по итогам которых покрытие было приведено в норму.

Домашние матчи против «Оренбурга» (Кубок России) и «Зенита» (РПЛ) «Сочи» проведёт на своём стадионе. Эти игры пройдут 4 и 7 октября соответственно.

Добавим, что «Сочи» сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.