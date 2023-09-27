​Польша присоединилась к бойкоту Англии и Украины после решения УЕФА по юниорам России

УЕФА разрешил юношеским сборным России участвовать в официальных турнирах, правда, в нейтральном статусе – без флага, гимна и матчей в своей стране. Англия и Украина поспешили объявить о бойкоте турниров с российскими юниорами. Теперь к бойкоту присоединилась и Польша.

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сказал, что решение УЕФА его удивило. По словам функционера, польские команды не будут соревноваться с россиянами.

Стоит отметить, что взрослые команды России, как и клубы, УЕФА не собирается возвращать в турниры до урегулирования ситуации на Украине.