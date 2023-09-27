Кавазашвили: «Максименко превзошёл себя в матче с «Динамо»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре голкипера «красно-белых» Александра Максименко в матче девятого тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

Ветеран похвалил 25-летнего футболиста, отметив, что именно благодаря его усилиям «красно-белым» удалось добиться победы. Кавазашвили считает, что после такого выступления Максименко заслужил право быть основным вратарём «Спартака» в следующей встрече.

«Максименко превзошёл себя в матче с «Динамо». Вытащил столько верных голевых ударов, что я был в восторге», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

В текущем сезоне Максименко провёл за «Спартак» семь матчей, в которых пропустил шесть мячей и в двух встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.