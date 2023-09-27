Красножан оценил решение УЕФА допустить юношеские сборные России

Известный российский тренер Юрий Красножан отреагировал на решение УЕФА допустить юношеские сборные России к официальным турнирам.

Напомним, что УЕФА разрешил юношеским российским сборным играть, но с условиями – без флага, гимна и матчей в России. В ближайшее время Российский футбольный союз будет обсуждать с УЕФА детали.

«Это хорошая новость. Конечно, хотел бы, чтобы допуск женщин стал следующим шагом. Условия? Мы не перестанем быть россиянами и россиянками, не перестанем быть сборной и представлять нашу страну», - цитирует Красножана ТАСС.

Отметим, что Юрий Красножан тренирует женскую сборную России с начала 2021 года.