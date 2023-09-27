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Агент Селюк: «Абаскаль делает правильно, что доверяет иностранцам»

27 Сентября 2023 • 14:32 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По мнению агента, испанский специалист поступил правильно, начав больше доверять иностранцам, а не российским игрокам.

«Хочу заметить, что играет семь иностранцев, четыре россиянина и сразу — «на ноль». Как играли одни россияне в защите, так называемые сборники, пропустили за пять матчей 16 голов. С этой точки зрения Абаскаль делает правильно», — цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, что в трёх своих последних матчах «красно-белые» одержали три победы с общим счётом 5:0. После девяти туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Селюк Гильермо Абаскаль
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