Агент Селюк: «Абаскаль делает правильно, что доверяет иностранцам»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По мнению агента, испанский специалист поступил правильно, начав больше доверять иностранцам, а не российским игрокам.

«Хочу заметить, что играет семь иностранцев, четыре россиянина и сразу — «на ноль». Как играли одни россияне в защите, так называемые сборники, пропустили за пять матчей 16 голов. С этой точки зрения Абаскаль делает правильно», — цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, что в трёх своих последних матчах «красно-белые» одержали три победы с общим счётом 5:0. После девяти туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.