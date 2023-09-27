​В РФС отреагировали на решение УЕФА допустить юношеские сборные России

УЕФА принял решение о возвращении юношеских сборных России в официальные турниры с условиями – без домашних матчей, флага и гимна. Комментарий на этот счёт дали в Российском футбольном союзе.

«Допуск российских юниорских сборных – важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам. В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Мы также продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении наших клубов, взрослых и молодежных сборных команд к официальным международным соревнованиям», - сообщили «Евро-Футбол.Ру» в службе коммуникаций РФС.