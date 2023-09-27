Балахнин: «Краснодар» заслуженно идёт на первом месте»

Российский специалист Сергей Балахнин поделился мнением о результатах «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Они абсолютно заслуженно идут на первом месте. «Краснодар» показывает стабильную игру, есть баланс между обороной и атакой. Рано говорить о чемпионстве, но в медалях точно будут», - приводятся слова Балахнина на страницах «РБ Спорта».

По итогам девяти туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 21 очко и лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на три балла. Следующий матч «быки» сыграют на выезде против казанского «Рубина».