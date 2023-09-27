Гаджиев: «Галактионов нормально работает в «Локомотиве», раньше был бардак»

Гаджи Гаджиев, ныне занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», поделился мнением о работе главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Галактионов нормально работает в «Локомотиве». Успешная работа или нет пусть решают руководители. Мне кажется работа нормальная. Раньше был бардак», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что Галактионов занял пост главного тренера «железнодорожников» в ноябре прошлого года. После девяти туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги «Локомотив» набрал 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.