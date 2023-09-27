Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: «Галактионов нормально работает в «Локомотиве», раньше был бардак»

27 Сентября 2023 • 13:52 Комментировать

Гаджи Гаджиев, ныне занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», поделился мнением о работе главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Галактионов нормально работает в «Локомотиве». Успешная работа или нет пусть решают руководители. Мне кажется работа нормальная. Раньше был бардак», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что Галактионов занял пост главного тренера «железнодорожников» в ноябре прошлого года. После девяти туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги «Локомотив» набрал 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гаджи Гаджиев Михаил Галактионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Польша присоединилась к бойкоту Англии и Украины после решения УЕФА по юниорам России
14:49 · Кубок России
Хабаровский СКА по пенальти прошёл «Сокол»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Максименко превзошёл себя в матче с «Динамо»
14:41 · Россия. Премьер-лига
Красножан оценил решение УЕФА допустить юношеские сборные России
14:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Абаскаль делает правильно, что доверяет иностранцам»
14:15 · Кубок России
Голубев: «Уфа» ставит задачу выйти в РПЛ»
14:03 · Россия. Премьер-лига
​В РФС отреагировали на решение УЕФА допустить юношеские сборные России
14:00 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Краснодар» заслуженно идёт на первом месте»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Галактионов нормально работает в «Локомотиве», раньше был бардак»
13:52 · Россия. Премьер-лига
​Легионеры «Урала» не проявляли желания получить гражданство России
13:47 · Россия. Премьер-лига
Колосков прокомментировал бойкот Украины и Англии после решения УЕФА в юношам России
13:43 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Джикия более универсальный игрок, чем Бабич»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Спартака» Селихов работает индивидуально
13:36 · Россия. Премьер-лига
Экс-генсек РФС - о допуске юниоров: «В темноте и гнилушка светит» эксклюзив
13:25 · Россия. Премьер-лига
​Производство в отношении Игнатова прекращено – «Спартак»
Все новости
Рекомендуем