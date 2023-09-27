​Легионеры «Урала» не проявляли желания получить гражданство России

Григорий Иванов, который занимает должность президента «Урала», сообщил, что легионеры команды не проявляли желания получить гражданство России.

«Если кто-то захочет получить паспорт РФ, то мы всячески будем помогать, но пока желающих нет», - цитирует Иванова Sport24.

Иванов отметил, что среди легионеров «Урала» только Эрик Бикфалви провёл в команде более пяти лет.

Ближайший матч чемпионата России «Урал» проведёт в пятницу, 29 сентября, - против «Ростова» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На текущий момент «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.