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Колосков прокомментировал бойкот Украины и Англии после решения УЕФА в юношам России

27 Сентября 2023 • 13:47 Комментировать

УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России к официальным турнирам. После этого украинцы и англичане заявили о намерении бойкотировать эти соревнования. Комментарий на этот счёт дал почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Конечно, заявление украинцев ожидаемо, англичане, как всегда, первые. Может, кто-то ещё выступит. Поэтому к этому нужно относиться спокойно, потому что ответственность за всё несёт УЕФА», - цитирует Колоскова ТАСС.

Колосков отметил, что не знает, как может поступить УЕФА, учитывая возможные бойкоты других стран.

Напомним, что возвращать взрослые команды в свои турниры до урегулирования ситуации на Украине УЕФА не думает.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков УЕФА Юношеская Сборная России
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