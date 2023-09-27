Гаджиев: «Джикия более универсальный игрок, чем Бабич»

Экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о положении защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке». Капитан начал проигрывать конкуренцию сербу Срджану Бабичу.

«Не считаю, что Георгий себя исчерпал. На высоком уровне он ещё лет 5 может играть. Он более универсальный игрок, чем Бабич. Джикия более подвижный, разворотливый. Может сыграть на фланге», - передает слова специалиста Legalbet.

Контракт Джикии с «народной командой» рассчитан до конца сезона-2023/2024. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Георгий провел шесть поединков.