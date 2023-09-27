Вратарь «Спартака» Селихов работает индивидуально

Вратарь «Спартака» Александр Селихов пока работает индивидуально. Решение о его участии в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» будет принято ближе к игре. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщили в пресс-службе московского клуба.

Напомним, Селихов был заменён в перерыве матча девятого тура чемпионата России против «Динамо» (1:0) на Александра Максименко. Ранее сообщалось, что 29-летний футболист не смог доиграть из-за повреждения спины.

В текущем сезоне Селихов провёл за «красно-белых» четыре матча, в которых пропустил два мяча и в трёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится 1 октября в Самаре. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.