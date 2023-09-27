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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Спартака» Селихов работает индивидуально

27 Сентября 2023 • 13:38 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Вратарь «Спартака» Александр Селихов пока работает индивидуально. Решение о его участии в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» будет принято ближе к игре. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщили в пресс-службе московского клуба. 

Напомним, Селихов был заменён в перерыве матча девятого тура чемпионата России против «Динамо» (1:0) на Александра Максименко. Ранее сообщалось, что 29-летний футболист не смог доиграть из-за повреждения спины.

В текущем сезоне Селихов провёл за «красно-белых» четыре матча, в которых пропустил два мяча и в трёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится 1 октября в Самаре. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
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