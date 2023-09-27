Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на допуск юниорской сборной России к международным матчам.

- Неужели лёд постепенно трогается?

- Русские пословицы дают вполне релевантный ответ на Ваш вопрос. «В темноте и гнилушка светит», а «в поле и жук мясо». Но для того, чтобы ледостав окончательно перешёл в полноценный ледоход, а образовавшиеся зажоры рассосались, УЕФА и РФС ещё должны ещё обойти много препятствий.