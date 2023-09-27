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​Производство в отношении Игнатова прекращено – «Спартак»

27 Сентября 2023 • 13:25 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Палата по разрешению споров прекратила производство в отношении игрока «Спартака» Михаила Игнатова, с которым выяснял отношения агент Александр Маньяков.

«Производство в Палате по разрешению споров по заявлению Александра Маньякова в отношении Михаила Игнатова о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров прекращено. Причина - вступившее в силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение Палаты, которым в удовлетворении требований Маньякова было отказано. «Спартак» участвовал в процессе как третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора», - сообщили «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе «Спартака».

Ближайший матч «Спартак» проведёт 1 октября – против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Маньяков Михаил Игнатов
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