Городовой: «Юран» не подошёл бы под философию «Факела»

Бывший вратарь «Факела» Алексей Городовой считает, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не подошёл бы под философию воронежского клуба.

Также футболист предположил, что Юран затаил на него обиду из-за случая, который произошёл в 2021 году.

«Он хотел, чтобы я остался в Хабаровске, звал на контракт. А я вернулся в «Рубин», искал пути попробовать силы в РПЛ. Но я на него точно не обижен», — цитирует Городового Sport24.

Напомним, Юран возглавляет «Пари НН» с апреля нынешнего года. После девяти туров РПЛ нижегородцы занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 набранных очков.