Давила рассказал, почему не попадает в стартовый состав ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила высказался о том, почему не проходит в стартовый состав столичного клуба.

Форвард отметил, что понимает решение тренерского штаба, ведь он не играл на протяжении месяца из-за ситуации с выкупом контракта, а других игроков, которые пополнили ряды «армейцев» в летнее трансферное окно, была игровая практика.

«У меня же была другая ситуация, но я постепенно адаптируюсь. Совсем скоро буду играть лучше. В последнее время мое физическое состояние стало лучше, так что я на верном пути», - приводит слова Давилы «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА заплатил за форварда пять миллионов евро.