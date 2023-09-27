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Давила рассказал, почему не попадает в стартовый состав ЦСКА

27 Сентября 2023 • 12:51 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Балтика
30.09 19:00

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила высказался о том, почему не проходит в стартовый состав столичного клуба.

Форвард отметил, что понимает решение тренерского штаба, ведь он не играл на протяжении месяца из-за ситуации с выкупом контракта, а других игроков, которые пополнили ряды «армейцев» в летнее трансферное окно, была игровая практика.

«У меня же была другая ситуация, но я постепенно адаптируюсь. Совсем скоро буду играть лучше. В последнее время мое физическое состояние стало лучше, так что я на верном пути», - приводит слова Давилы «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА заплатил за форварда пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Давила
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