Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ

27 Сентября 2023 • 12:46 Комментировать

Бывший игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, кого считает лучшим футболистом команды в данный момент.

«После отъезда Малкома это Вендел. Он сейчас является лучшим игроком в РПЛ, лидером «Зенита». «Зенит» с ним и без него - разные команды. С Венделом команда играет значительно увереннее», - приводятся слова Александра на страницах «РБ Спорта».

В сезоне-2023/2024 Вендел принял участие в семи поединках чемпионата России, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.

После девяти туров «Зенит» занимает третье место в таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
14:41 · Россия. Премьер-лига
Красножан оценил решение УЕФА допустить юношеские сборные России
14:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Абаскаль делает правильно, что доверяет иностранцам»
14:15 · Кубок России
Голубев: «Уфа» ставит задачу выйти в РПЛ»
14:03 · Россия. Премьер-лига
​В РФС отреагировали на решение УЕФА допустить юношеские сборные России
14:00 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Краснодар» заслуженно идёт на первом месте»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Галактионов нормально работает в «Локомотиве», раньше был бардак»
13:52 · Россия. Премьер-лига
​Легионеры «Урала» не проявляли желания получить гражданство России
13:47 · Россия. Премьер-лига
Колосков прокомментировал бойкот Украины и Англии после решения УЕФА в юношам России
13:43 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Джикия более универсальный игрок, чем Бабич»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Спартака» Селихов работает индивидуально
13:36 · Россия. Премьер-лига
Экс-генсек РФС - о допуске юниоров: «В темноте и гнилушка светит» эксклюзив
13:25 · Россия. Премьер-лига
​Производство в отношении Игнатова прекращено – «Спартак»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Городовой: «Юран» не подошёл бы под философию «Факела»
13:18 · Кубок России
​«Пари НН» обратился в ЭСК после матча со «Спартаком» - в списке 5 моментов
12:51 · Россия. Премьер-лига
Давила рассказал, почему не попадает в стартовый состав ЦСКА
Все новости
Рекомендуем