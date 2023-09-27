Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ

Бывший игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, кого считает лучшим футболистом команды в данный момент.

«После отъезда Малкома это Вендел. Он сейчас является лучшим игроком в РПЛ, лидером «Зенита». «Зенит» с ним и без него - разные команды. С Венделом команда играет значительно увереннее», - приводятся слова Александра на страницах «РБ Спорта».

В сезоне-2023/2024 Вендел принял участие в семи поединках чемпионата России, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.

После девяти туров «Зенит» занимает третье место в таблице Премьер-лиги.