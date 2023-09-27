Эменике: «Федун всегда защищал меня и помогал во всём»

Нигериец Эммануэль Эменике, который поиграл в российском чемпионате за московский «Спартак», поделился мнением о бывшем владельце «красно-белых» Леониде Федуне.

«Мы очень давно не общались. Но я до сих пор благодарен, что в непростой момент он сделал возможным мой трансфер в «Спартак». Федун всегда защищал меня и помогал во всем», - передает слова африканца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Федун продал «Спартак» летом прошлого года. Он руководил клубом на протяжении 18 лет.

Эменике выступал за «красно-белых» с 2011 по 2013 год. Вместе с командой он стал серебряным призером РПЛ в сезоне-2011/2012.