Эменике: «Надеюсь, «Спартак» снова выиграет РПЛ»

Экс-футболист столичного «Спартака» Эммануэль Эменике в разговоре с представителями СМИ обратился к болельщикам «народной команды».

«Желаю им всего наилучшего! И надеюсь, что клуб снова выиграет РПЛ. Это возможно даже с таким «Зенитом», - передает слова нигерийца«Спорт-Экспресс».

Напомним, что последний раз «красно-белые» выигрывали золотые медали в сезоне-2016/2017. Тогда московскую команду возглавлял итальянский тренер Массимо Каррера.

По итогам девяти туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и занимает четвертое место в таблице. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на пять баллов.