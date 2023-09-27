Бонгонда: Рад, что Абаскаль является моим тренером

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о главном тренере столичного клуба Гильермо Абаскале.

Форвард отметил, что испанец является хорошим специалистом, который делает все возможное, чтобы «красно-белые» побеждали.

«Абаскаль еще молод и набирается опыта. Я очень рад, что он мой тренер. Считаю, что Абаскаль проделывает отличную работу в «Спартаке», - приводит слова Бонгонда «РБ Спорт».

«Спартак» после девяти туров располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Крыльев Советов» на выезде.