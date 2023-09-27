Мостовой: «Стажировка в «Динамо» благоприятнее, чем в «Спартаке»

Бывший полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой, который сейчас учится на тренера, рассказал, в каком клубе хотел бы пройти стажировку.

«Динамо» - наиболее благоприятный вариант? Наиболее благоприятный, чем попасть в «Спартак». Шучу. Любая московская команда благоприятна. Если это будет «Динамо», почему нет?» - приводит слова Александра «Спорт-Экспресс».

В настоящее время Мостовой проходит обучение в тренерской академии РФС.

За свою игровую карьеру Александр выступал в составе «Спартака», «Бенфики», «Кана», «Страсбурга», «Сельты» и «Алавеса». За национальную сборную России Мостовой провел 50 матчей и забил десять голов.