В «Факеле» рассказали о состоянии Ивахнова

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о сроках возвращения нападающего Матвея Ивахнова, который получил перелом лобной пазухи в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга».

«Ему должны будут прооперировать правую лобную пазуху в плановом режиме. Надеюсь, через месяц-полтора он уже будет в общей группе», - приводит слова Котова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний форвард принял участие в трех играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Ранее Ивахнов выступал за медийные команды «Амкал» и 2DROTS.