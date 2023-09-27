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Эменике: «Надеюсь, что однажды Карпин возглавит сборную Нигерии»

27 Сентября 2023 • 12:02 Комментировать
Ростов
...
Урал
29.09 19:00

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике заявил, что хотел бы видеть главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина в национальной команде Нигерии.

«Карпин — очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок. Надеюсь, что однажды он возглавит сборную Нигерии, ха-ха!» — цитирует Эменике «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Эменике выступал под руководством Карпина за «Спартак». Вместе с российским специалистом нигериец стал серебряным призёром РПЛ в 2012 году.  

Отметим, что Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Также он руководит «Ростовом», который после девяти туров текущего розыгрыша РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Сборная Нигерии Эммануэль Эменике
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