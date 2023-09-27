Соболев - о трансфере в Саудовскую Аравию: «Помучаю ещё «Спартак» чуть-чуть»

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев дал комментарий касательно информации о возможном переезде в чемпионат Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия? Я сейчас в «Спартаке», у меня еще три года контракта. Помучаю еще чуть-чуть «Спартак», - передает слова российского нападающего «РБ Спорт».

Напомним, что Соболев выступает за «красно-белых» с 2020 года. Действующее трудовое соглашение нападающего со столичным клубом рассчитано до середины 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата России Александр провел восемь матчей, забил два мяча и сделал три ассиста.

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