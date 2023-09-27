Камоцци: «Сейчас Бабич играет лучше Джикии, это нужно принять»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об отсутствии защитника «красно-белых» Георгия Джикии в составе своей команды в матче девятого тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

Эксперт отметил, что новобранец «Спартака» Срджан Бабич сейчас выступает лучше Джикии, поэтому заслуженно получает своё игровое время.

«Джикия на скамейке? Это не просто так: сейчас Бабич здорово играет. Я думаю, что если Джикия настоящий лидер, то никаких проблем возникнуть не должно. Сейчас Бабич играет лучше, это нужно принять», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Кроме того, Камоцци подчеркнул, что «Спартак» набрал хороший ход и способен обыграть любую команду РПЛ.

После девяти туров чемпионата России «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. От первого «Краснодара» москвичи отстают на пять баллов.