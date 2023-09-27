Эменике назвал короля РПЛ - это игрок «Краснодара»

Экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике прокомментировал тот факт, что нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун побил его рекорд в РПЛ, став самым быстрым автором гола.

«Да вы шутите! Серьезно? Олусегун теперь новый король РПЛ, ха-ха! Круто!» - приводит слова Эменике «Спорт-Экспресс».

Напомним, что осенью прошлого года Олусегун поразил ворота «Ростова» на девятой секунде матча и стал автором самого быстрого забитого мяча в истории Премьер-лиги.

Эменике забивал за «Спартак» на десятой секунде матча с «Аланией». Встреча состоялась в 2012 году.