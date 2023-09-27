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«Спартак» принял решение по Джикии эксклюзив

27 Сентября 2023 • 11:23 Комментировать (1)

Московский «Спартак» принял решение относительно будущего защитника и капитана команды Георгия Джикии.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «красно-белых» готово сохранить 29-летнего игрока в клубе на определенных условиях. «Спартак» предложит Георгию новый трудовой договор в том случае, если игрок согласится на существенное понижение заработной платы.

Джикия выступает за московский коллектив с января 2017 года. Срок действующего контракта защитника с клубом истекает по завершении нынешнего сезона. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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sierge
27 Сентября 2023 в 11:34
Нужно искать компромисс
На Евро-Футболе:
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