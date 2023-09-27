Московский «Спартак» принял решение относительно будущего защитника и капитана команды Георгия Джикии.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «красно-белых» готово сохранить 29-летнего игрока в клубе на определенных условиях. «Спартак» предложит Георгию новый трудовой договор в том случае, если игрок согласится на существенное понижение заработной платы.

Джикия выступает за московский коллектив с января 2017 года. Срок действующего контракта защитника с клубом истекает по завершении нынешнего сезона. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7,5 миллиона евро.