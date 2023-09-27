Колыванов: «Динамо» хорошо играет-играет, а потом бах - провал»

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался касательно выступления «бело-голубых» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Стартовало «Динамо» не очень удачно, но потом ситуация стала выправляться. У команды были проблемы в обороне. Сейчас стараются играть более аккуратно. Хорошо играют-играют, а потом бах - провал. Не хватает стабильности», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

После девяти туров Российской премьер-лиги динамовцы набрали 15 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Марцела Лички на выезде встретятся с грозненским «Ахматом».