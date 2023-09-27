Эменике: «Я бы хотел стать скаутом «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике признался, что хотел бы поработать в московском клубе скаутом.

«Я бы хотел стать скаутом «красно-белых»! Уверен, мне по силам помочь клубу в селекции и найти лучших игроков», — цитирует Эменике «Спорт-Экспресс».

Напомним, Эменике защищал цвета «Спартака» в период с 2011 по 2013 год. В общей сложности в составе московской команды нигериец провёл 49 матчей, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.

После девяти туров РПЛ «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 1 октября против «Крыльев Советов».