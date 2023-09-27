Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, почему «Ростов» недобирает много очков в текущем розыгрыше чемпионата России. По итогам девяти туров команда с берегов Дона имеет девять очков и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.

- «Ростов» на сегодняшний день команда молодая, у неё очень интересная средняя линия и хорошее нападение. Но у них есть две большущие проблемы – это Песьяков и Кафанов. Я не хочу никого оскорбить, не дай бог, нет у меня такого желания. Но скажите: откуда взялся в нашем футболе тренер по вратарям Кафанов? Сначала он появился у Бердыева в «Рубине». Я никогда в жизни его не знал, и никто его не знал – величайшего тренера вратарей Кафанова. Потом Бердыев ушёл из «Ростова», а Кафанов остался. На сегодняшний день он работает в команде тренером вратарей и тренером по стандартам. Я с этого вообще поражаюсь. Я такого цирка ещё не видел. Ну ладно, это дело клуба, ради бога. Но что, Кафанов такой сильнейший тренер вратарей? Он что, не видит сейчас, что Песьяков – полнейший ноль? Что он привозит постоянно? Вы посмотрите: за последние три-четыре игры сколько голов он получил между ног? И вообще этот вратарь когда-то попадает руками к мячу? По-моему, кроме как вперёд ногами, он никак не играет. А ведь есть там другие ребята, хорошие вратари.

Я не хочу сказать, что я такой суперзнаток, раз говорю об этом. Но я не могу понять, почему никак не поменяют Песьякова в воротах. Вы понимаете, если защитники не чувствуют уверенности вратаря за своими спинами, то они тоже играют хуже. Тем более Осипенко сломался, только в последнем матче на замену вышел. А забивать и атаковать «Ростов» умеет достаточно хорошо. Акинфеев – умный парень, и он честно сказал, что «Ростов» против ЦСКА должен был повести 3:0 или 4:0. Посмотрите, какие голы пропускал в той игре Песьяков. Это ещё хорошо для «Ростова», что 3:3 закончили. А то, что не забил Байрамян, – такие моменты бывают. Он опытный футболист, но неправильно поставил ногу и не попал в пустые ворота. Это не является страшной ошибкой.