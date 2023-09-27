Бывший футболист московского ЦСКА Сердер Сердеров поделился мнением о ютуб-шоу Леонида Слуцкого и Артёма Дзюбы. Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- О тренерах. Вы работали с Леонидом Слуцким. Как оцените его как специалиста?

- Сильный специалист.

- Следите за его программами?

- Три его передачи с Дзюбой я посмотрел, но дальше не смог. Решил в это не углубляться, чтобы не менять свою точку зрения о Леониде Викторовиче.

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